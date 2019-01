Nerozoštvávať. To je najlepšie, čím môžeme prispieť

Aj v momente, keď môžeme vyrozprávať silný príbeh, musíme zostať opatrní.

14. jan 2019 o 19:32 Zuzana Kepplová

Je lákavé vyhlásiť starostu severopoľského Gdanska Pawla Adamowicza za martýra svetonázoru. Jeho životopis dáva na takéto čítanie všetky zámienky.

Môžeme prízvukovať, že vyšiel z hnutia Solidarita a preniesol jej odkaz takým spôsobom, že jeho mesto zostalo otvorené ľuďom, ktorí potrebovali ochranu.

Vo svojom meste praktizoval inú politiku, aká sa presadila v celoštátnej mierke. Inšpirovaný pápežom Františkom vypracoval model na začlenenie cudzincov - Čečenov, Ukrajincov, Sýrčanov - do života mesta.

No aj v momente, keď môžeme vyrozprávať silný príbeh, musíme zostať opatrní. Aby sme odlíšili, čo je politická vražda a čo sa na ňu len ponáša. Páchateľ sa nesnažil utopiť istú politiku v krvi, hľadal osobnú pomstu.

Vyznať sa v motiváciách vraha je prácou súdu. Čo sa bude ďalej diať so spoločenskou energiou, ktorá sa pri takýchto činoch uvoľní, za to sme zodpovední my všetci, ktorí o dianí hovoríme.

Preto nebudeme biť na poplach, ale vyzveme na stíšenie.