16. jan 2019 o 9:17 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Často vravím, že som viac kamionistka ako DJ-ka. Ročne prejazdím takých 40-tisíc kilometrov, koľko nalietam, radšej ani nerátam. Cesta, bageta, hotel, párty, dilema, či sa vyspať, alebo vstať na hotelové raňajky.

Zažila som všeličo od minižúrok po svetové festivaly, od hrania pre základnú školu v Martine po novoročné oslavy na letnom festivale v Austrálii. Ak si niekedy hovorím, že ma už nič neprekvapí, život si už nájde spôsob, ako ma vyviesť z omylu.

Davaj prezent! Pýtali si bez okolkov dvaja ukrajinskí vojaci na hranici pred Užhorodom. Prvý let. Prvý let riadnou leteckou spoločnosťou: "Nehnevajte sa, ale poletíte menším lietadlom, ako ste mali, a tak nie je isté, či sa vám ujde miesto."

Víkend s americkými Mexičanmi a Los Angeles v januári. Imagine na konci setu v Londýne, loď v Chorvátsku a Don’t stop me now.

Prvé hranie na Pohode, najprv hlúčik ľudí a radosť, že nezačnem hrať pre prázdny stan, a šok, keď som sa doň vrátila po piatich minútach na zvukovú skúšku a už sa na mňa pozeralo plné hľadisko.

Dohadovačky s promotérmi, mrznutie pri čakaní na prvý vlak, zrušené lety. Did Not Depart v pase, keď ma v Sydney zastihla tropická búrka, deň navyše v Dubaji. A ako vysvetlíte, že vám let prekazil výbuch sopky na Islande?

Či vtedy, keď som viezla dvoch Rumunov z Koložváru do Bratislavy, pretože vodič, čo ma mal brať domov, nafúkal pri policajnej nočnej kontrole.

Dnes sa schyľuje na ďalšie legendárne dobrodružstvo. O 3.30 ráno opúšťa parkovisko na konci Bratislavy netradičná karavána. Štyri autobusy s desiatimi slovenskými hudobnými projektmi vyrážajú na holandský Eurosonic.

Export, ktorý sa len tak nevidí, a príklad, že aj Slovensko patrí do súčasnej hudobnej Európy. Spolu s ďalšími jedenástimi českými kapelami je náš priestor focusom tohto ročníka. Sto rokov po vzniku Československa sa symbolicky spájame znovu.

Verím, že táto cesta sa stane pravidelnou linkou a pomôže otvoriť dvere ďalším talentovaným tvorcom. A tým z karavány prajem skvelé hrania a nezabudnuteľné zážitky.