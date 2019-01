Tri míny pod druhým pilierom

Na zničenie druhého piliera stačí nič nerobiť.

15. jan 2019 o 17:48 Peter Tkačenko

V posledných rokoch sa stalo dobrým zvykom niekedy na prelome rokov sa pozrieť na výkonnosť fondov v druhom pilieri a pripomenúť ľuďom, o koľko prišli pre to, že nie sú v indexových fondoch.

Žiaľ, tento rok bude výnimkou, pretože akcie a s nimi aj indexy mali zlý rok, keď napospol odpísali zhruba päť percent dohody.

Prečítajte si tiež: Fondy v druhom pilieri vlani prerobili, môže byť aj horšie

Ak to nie je samozrejmé, pripomeňme, že to ani v najmenšom nie je dôvod odpustiť Smeru presun sporiteľov do dlhopisových, "garantovaných fondov“. Aj po prepade akcií totiž stále platí, že kto pred rokmi prestúpil do indexu, je na tom výrazne lepšie ako ten, kto sa priklonil ku garantovanej strate.

Aktuálny prepad je vlastne ideálnym časom na prestup do indexových či akciových fondov, ktoré dlhodobo prinášajú oveľa vyššie zhodnotenie.

To však neznamená, že druhý pilier nemá problém. Má ich hneď niekoľko a ak sa nezačnú riešiť, môžu byť ešte nebezpečnejšie ako rozhadzovačné chúťky politikov (poznáte z Maďarska).