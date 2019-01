Pre koho robila Kočnerova paralelka

Vanek šiel nižšie, kam pôjde Trnka?

15. jan 2019 o 17:29 Zuzana Kepplová

Aha, ako bleskovo bol degradovaný Čižnárov námestník Vanek – do dňa od zverejnenia jeho facebookového kontaktu so Zsuzsovou. Prekvapí to v nepomere s tichom okolo Trnku.

Pri bývalom šéfovi prokuratúry Trnkovi sme nezaznamenali nejaký pohyb smerom k spravodlivosti. Pred tým a ani potom, čo sme sa dozvedeli o Kočnerovom zázname, kde ho inštruuje.

Nečinnosti v prípade Trnku sa rozumieť dá len tak, že kým siločiary nevedú priamo k prípadu vraždy, postupuje sa bez razancie.

Trnkov prípad je aj menej pikantný – Kočner mu neposielal lascívne správy, skôr to vyznelo, že ho mal pod papučou. O to jasnejšie tu však vidno, že "kontroverzný podnikateľ" držal priamo riadiace páky výkonu moci v štáte.

Udičky, ktoré nahadzovala smerom k mocným mužom Zsuzsová, sú len doplnkom, aj keď asi viac zaujmú.