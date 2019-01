Kde je hranica medzi názorom a zlom?

Žiadna myšlienka nie je imúnna proti zneužitiu.

17. jan 2019 o 12:04 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Po teroristických útokoch, ktoré sa snažia ich páchatelia vydávať za motivované učením islamu, treba opakovať, že ide o činy extrémistov, zmanipulovaných fanatikov, ľudí, ktorí si zvráteným spôsobom vysvetlili náboženské učenie.

Dôsledky bývajú tragické, no ešte fatálnejšie by bolo, ak by pre ne spoločnosť prišla o rozum a urobila z každého moslima nepriateľa. Preto treba pripomínať, že žiadna myšlienka či svetonázor nie sú imúnne proti zneužitiu a ľahko sa môžu stať zámienkou na strašné činy.

To si musíme pripomínať aj teraz, keď nás emócie po vražde starostu Gdanska Pawla Adamowicza zvádzajú k záverom, ktorým sa inokedy snažíme vyhnúť. V čase prehlbujúcej sa polarizácie máme tendenciu čin, podľa všetkého psychicky chorého človeka, vnímať ako dôsledok nebezpečných myšlienok a postojov „tých druhých“, v tomto prípade nepriateľov liberálnej demokracie a otvorenej spoločnosti.