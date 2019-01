Kočnerovi kamaráti sa pretekajú v jeho zapieraní

Pre čo iné než pre prachy by niekto za takýchto okolností zotrvával vo funkcii.

18. jan 2019 o 9:19 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Áno, aj my by sme chceli vedieť, prečo zlyhal Mamojka! Nechce sa nám totiž veriť, že RF niečo nedokázal vybaviť. Žeby sa ani nepokúšal? To, že nakoniec Marianovi K. nezostal ani brath, je smutné, ale ozajstným prúserom je až zlyhanie kamarátovho Dušana. Tomu na vyslobodenie väzňa (jasné, desať rokov ho nevidel) neostali sily, všetky vrhol do zápasu s Gorilou.

Počkať, že tomu nerozumiete?

Nebojte sa, ani my. Je to taká nepodarená detektívka, tie čudné mená sú však paradoxne jediné, čoho sa dá chytiť.

Keby komunikoval Orol s Líškou a motáky vynášal trebárs Vlk, nevyznala by sa v tom ani divá sviňa. Aj teraz sa tomu rozum prieči, lenže na to je už neskoro. Nevidieť nič, nepočuť nič nestačí.

S prezumpciou neviny sa môžu ďalej pohrávať právnici, široké masy elektorátu si takýto prepych dovoliť už nemôžu.