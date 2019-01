Výpalníci, ktorí berú slovenskej vede

Ako môže vyzerať schéma na ministerstve.

20. jan 2019 o 22:50 Tomáš Prokopčák

Ak chcete aj naďalej podnikať a musíte (!) pre to každý prvý pondelok nachystať dvom hrubokrkým chlapom vystupujúcim zo starého čierneho mercedesu peniaze do obálky, voláme to výpalné.

Výpalné to voláme aj vtedy, ak si túto ochranu zoficiálnia a namiesto obálok podpíšete pred právnikmi zmluvu.

Teraz si predstavte, že ste slovenská univerzita. Chcete pokračovať vo svojom výskume – preskočme na chvíľu, či už to dávno niekto vo svete nevymyslel lepšie – a radi by ste na to získali nejaké prostriedky od štátu. Lenže...

Potrebujete si na to najskôr dohodnúť firmu, ktorá požiada o stimul a oficiálne vám projekt zakryje, aby ste vôbec mohli fungovať. Ako by ste to tak asi chceli volať?

Pretože ak by niekto vymyslel na ministerstve školstva schému, aby mohol takto odlievať časť peňazí určených na vedu a výskum cez spriaznené firmy, nevyzeralo by to inak.

Ale platí aj B: je zbabelým chronickým zlyhaním, že v tomto systéme naše akademické pracoviská spolupracujú. A že tak nielenže robili v minulosti, robia tak naďalej.