Glváč by mal byť ďalší zo smerákov do partie k Ficovi a Kaliňákovi

Zbieha sa okolo neho priveľa mien.

18. jan 2019 o 20:15 Jakub Filo

Slová volavky Zsuzsovej treba zaiste brať s veľkou dávkou opatrnosti. Zároveň bola by chyba podceniť tú časť mapy Kočnerovho sveta, ktorý odkrýva.

Za mrežami a s obvinením z objednávky vraždy na krku ochotnejšie porozpráva mnohé príbehy o svojich, zdá sa, početných kontaktoch.

Samozrejme, treba mať na pamäti, že mnohé z nich režíroval Kočner a vznikali najmä s cieľom diskreditácie.

Na výpovede o stretávaní s bratislavským krajským šéfom Smeru a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom sa treba pozrieť skôr z druhej strany. Určite ho nekontaktovala len pre komplimenty.

Smerák, ktorý kadečo doteraz politicky prežil, by mal konečne začať vysvetľovať. Lebo to bol on, kto bol pri predraženej dunajskej kompe, býva v bytovke od Bašternáka a dovolenkoval s Kočnerom.

A práve jeho Haščák z Penty označil v Gorile aj za sponzora Smeru.

Jednoducho, zbieha sa okolo neho priveľa mien a káuz z histórie Smeru. A je ich už toľko, že po Ficovi a Kaliňákovi je nevyhnutne ďalší, ktorý by mal zložiť verejnú funkciu.