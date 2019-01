Úspešné ženy nemusia imitovať mužov

Autorka je šéfredaktorka The Slovak Spectator

Narodeniny mojej druhorodenej sú pre mňa zvláštnym medzníkom. Spomínam na deň, keď sa narodila, ale aj na dni a týždne pred ním a po ňom.

Správy a klebety, že do nášho vydavateľstva vstupuje Penta, som sledovala síce s obavami a s rastúcim pocitom neistoty, ale na rozdiel od väčšiny ostatných kolegov a kolegýň vo vydavateľstve aj s odstupom, aký žene dopraje mix hormónov v pokročilom štádiu tehotenstva.

Cez deň som sledovala správy a obávala som sa o budúcnosť tlače všeobecne – netušiac, že obavy o budúcnosť sa v nasledujúcich rokoch stanú naším prevládajúcim životným pocitom. Celé to však bolo príliš vzdialené, v čase aj v priestore, na rozdiel od dieťaťa, ktoré už v polohe protinožca čakalo pripravené na štarte a dávalo mi vedieť, že jeho hodina sa blíži.

Rozhodovanie, či si materskú skrátim len na niekoľko týždňov a preberiem vedenie redakcie po dovtedajšej šéfke Beate Balogovej, ma teda zastihlo nepripravenú. Mala som zbalenú tašku do pôrodnice, po byte mi behalo prvé dieťa a ledva som si dovidela na špičky prstov.

Do narodenia dcéry zostávalo 25 dní. Vydavateľstvo hore nohami a redakcia Spectatora v neistote. Vedela som, že to rozhodnutie nie je len moje.

Šestonedelie premiérky

Jacinda Ardernová je treťou novozélandskou premiérkou a zároveň druhou ženou, ktorá počas svojho vládnutia porodila dieťa. Prvou bola Bénazír Bhuttová v Pakistane.

Ardernovej dcéra Neve sa narodila v júni 2018, osem mesiacov po tom, ako sa jej 37-ročná matka postavila na čelo vlády. Jej politický príbeh nepoznám do detailov, ale tento jeden „detail“ jej života ku mne hovorí jasnejšou rečou než všetky knihy so slovom feminizmus v titule alebo podtitule.

“ Môj manžel síce na materskej nikdy nebol, ale o deti sa vždy vedel postarať rovnako dobre ako ja. „

Jacinda Ardenová sa, zdá sa, usmieva za každých okolností – po ceste z pôrodnice aj po stretnutí s Trumpom. Je mladá a príjemne pôsobiaca, tak trochu Trudeau, len s menej do očí bijúcim sexepílom a menej strojenými fotkami na instagrame.

Po roku vládnutia jej hviezda klesla, ľudia chcú vidieť zmenu v každodennom živote. So sociálnymi médiami to však Ardernová vie. Keď začal platiť balík opatrení, ktoré jej vláda zaviedla na podporu mladých rodín, mala jej dcéra čosi vyše týždňa. Premiérka sa národu prihovorila naživo cez facebook z obývačky, v župane a s novorodencom v náručí. A nedopadlo to ako vešanie záclon a skladanie skrine iného premiéra.

Iste, ťažko sa ubrániť dojmu, že je to sčasti jej veľmi zručne nastavené PR. No bez ohľadu na politické preferencie, na popularitu, dokonca na to, či je narodenie dieťaťa naozaj načasované na efekt, ako hovoria jej neprajníci, správa, ktorú Ardernová posiela do sveta, je dôležitá pre nás všetky.

Deti, práca, žiadna kaviareň

Žijem ďaleko od bratislavskej kaviarne, na mieste, kde ani žiadna kaviareň nie je. Za posledné štyri roky som sa nespočetnekrát stretla s konštatovaním: Nechápem, ako to vlastne robíš? Ako to môžeš stíhať?

A vždy sa pozastavím nad tým, ako často na podobné otázky asi odpovedajú muži – v žurnalistike, v biznise, v politike. Ako to vlastne robí otec štyroch detí? Alebo ako zvláda svoju rolu poslanec parlamentu, ktorý má desať detí? Pýta sa ho na to vôbec niekto?

Ľudia, zásadne ženy, mi niekedy hovoria, že ma obdivujú. Obdiv, to je také široké slovo. Zmestí sa doň strašne veľa postojov, nezriedka aj nepochopenie a odsúdenie.

Okrem toho, obdiv tu nie je namieste. Akoby sme hovorili o hrdinstve, o nejakých jedinečných schopnostiach, ktoré sú dopriate hŕstke šťastných a obdarených žien schopných a ochotných naložiť si hocijaké množstvo platenej aj neplatenej práce bez nároku na čas pre seba.

Moje priateľky, bývalé spolužiačky a kolegyne to cítia podobne. V dvadsiatke sme si možno v diskusiách s kolegami-mužmi mysleli, že stačí prejaviť rovnaké schopnosti ako oni a naše šance budú rovnaké. Príchod na pracovný trh a/alebo príchod detí nás z tejto predstavy rýchlo vyliečili.

Naše rodové cítenie je skôr inštinktívne než teoreticky podložené. Keď vidíme Jacindu Ardernovú, náš záujem o ňu nevychádza zo spritz-aperolového akožefeminizmu, pozostatku sexuálne explicitnej girl power, ktorou nás v ranej puberte kŕmili Spice Girls.

Neskrývať sa

„Som tehotná, nie neschopná,“ odkázala Jacinda Ardernová kritikom a kritičkám potom, čo oznámila svoje tehotenstvo.

Mám deti, mám menej času, ale nezabudla som robiť svoju prácu. Naopak, mám kopu nových schopností: viem efektívnejšie využívať čas, neriešim, čo nie je podstatné, mám viac trpezlivosti a silnejšiu motiváciu urobiť svet lepším miestom pre tých, čo prídu po nás.

Pozerám sa na novozélandskú premiérku a som jej za to PR vďačná. Za to, ako ukazuje, že ženy môžu viesť organizáciu alebo dokonca krajinu bez toho, aby museli imitovať mužov. Za to, že ukazuje život, aký naozaj je, a aký môže byť.

Keď som ako matka nastupovala na pozíciu šéfredaktorky, zaumienila som si, že nikdy nebudem skrývať svoje materstvo a večnú snahu o rovnováhu medzi rodinou a prácou.

A čo vaše rodinné plány?

Tiež som si zaumienila nikdy neklásť otázky o tom, ako kto plánuje žiť súkromný život. Žiadne kedy a či vôbec a koľko a kedy druhé a už ste komplet.

Otázkam o tom, či mieni mať deti, sa ani Jacinda Ardernová nevyhla dávno predtým, ako so stranou siahla na premiérsky post. Keď sa pred voľbami v roku 2017 stala líderkou opozičnej strany, hneď čelila otázkam o rodičovských plánoch – dvakrát, ako napísali New York Times.

Takže aj Jacinda vie, aké to je, keď vám, tak ako Dáši, personalista po prvom dieťati poradí, aby ste si do životopisu napísali, že vaše „rodinné plány sú uzavreté“. Pre istotu. Aj keď možno nie sú (hoci, mali by byť, to vám je azda jasné!).

Oľga vie o nevhodných otázkach na pracovných pohovoroch tiež svoje – personalistka vo firme sa sladko spýta, koľko máte detí a koľko majú rokov, a starostlivo si všetko zaznačí do pripraveného dotazníka. Má aj špeciálnu kolónku, kam si zapíše, či deti chodia do školy autobusom, alebo či ich mama vozí autom.

Alebo: Kde sa o päť rokov vidíte v osobnom a pracovnom živote? V osobnom živote sa vidím šťastná. A vidíte sa šťastná s dvoma deťmi alebo…? Alebo.

Robíme to všetci

Na diskusii so šéfmi veľkých firiem som sa dozvedela, aké benefity ich firmy prinášajú pracujúcim matkám. Môžete robiť z domu, ak vám dieťa ochorie, môžete robiť na čiastočný úväzok, ak viac času nemáte. Na otázku, aké benefity dostávajú pracujúci oteckovia, odpovedali pobavenými úsmevmi a blahosklonným: áno, aj takých máme, čoraz viac a viac.

Lebo tam niekde je moja odpoveď: Nerobím to sama. Aj Jacinda Ardernová má partnera, ktorý sa o ich batoľa stará, kým ona predsedá vláde. Môj manžel síce na materskej nikdy nebol, ale o deti sa vždy vedel postarať rovnako dobre ako ja.

Žiadna z nás to nerobí sama. Robíme to my všetci, tým ako si delíme úlohy s kolegami a kolegyňami v práci, aj doma v rodine. Niekto podľa rodu, niekto podľa schopností, niekto spravodlivo a niekto aj nie.

Robíme to my všetci tým, ako sa pozeráme na ženy, ktoré sa snažia skombinovať prácu a rodinu. Tým, že našim dcéram a synom ukážeme ženu, ktorá sa nebojí riadiť krajinu s dieťaťom v náručí, a muža, ktorý stojí pri nej.

Lebo ani muži už nemusia stavať domy a sadiť stromy sami. Stačí, keď sa nezľaknú, keď im na ich strome vyrastú jablká – veď viete ktoré.