Prečo si Tóth myslí, že nepochybil

Podľa Kočnerovho informátora žiadny verejný záujem neexistuje.

21. jan 2019 o 22:11 Zuzana Kepplová

Čo si máme myslieť o situácii, keď sa Peter Tóth pýtal hovorcu Penty, či nevie niečo o podozreniach proti Kočnerovi?

Vieme si ľudsky predstaviť, že keď NAKA vyviedla Zsuzsovú z domu a prokuratúra ju označila za možnú objednávateľku vraždy Jána Kuciaka, Tóth sa preľakol.

Práve on bol prostredníkom, cez ktorého Kočner so Zsuzsovou z väzby hovoril. Za Kočnera dával do poslednej chvíle ruku do ohňa - potvrdil nám to v rozhovore - a je pravdepodobné, že na vlastnej práci pre neho nič nezákonné nevidel.

Budeme teda veriť, že Tóth zbieral informácie pre Kočnera v presvedčení, že budú použité v informačnom zápolení mocenských skupín. No vražda ako jeden z prostriedkov boja mu ani vo sne nenapadla.

Keď pochopil, že teraz sa môže rúbať v jeho lese (Kočner už vtedy sedel a Zsuzsovú práve zatkli), utekal na políciu a začal pracovať pre verejný záujem v role utajeného svedka.

Dovtedy bol totiž Tóth od verejného záujmu poriadne ďaleko.

Chápeme, že si musel prácu pre Kočnera nejako zdôvodniť, aby si nelíhal s predstavou, že pomáha mafiánovi s trestnou činnosťou. Presne to totiž robil, keď zbieral informácie na svojich bývalých kolegov-novinárov, aby ich Kočner mohol zastrašovať.