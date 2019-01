Má Mayová aj plán C?

Britská premiérka chce dotlačiť parlament k dohode.

21. jan 2019 o 18:12 Peter Tkačenko

Toto je veľmi originálny plán B. Po týždni napínavého čakania sa britská premiérka Theresa Mayová postavila pred poslancov, aby po ponižujúcom odmietnutí jej „dealu“ predstavila svoj plán B. Ten spočíva v tom, kto stojíte, držte sa, že bude robiť to isté, čo doteraz: rokovať.

Chce rokovať so svojimi poslancami, opozíciou, podnikateľmi, so samosprávami, napokon prísť s pripomienkami za úniovými vyjednávačmi a pripraviť niečo voňavejšie. Lenže presne toto predsa robila posledné dva roky, nie? A výsledok sa dostavil – je to aktuálna brexitová dohoda.

Tú už predsa ponúkla parlamentu, pričom poslancom aj občanom tvrdila, že je to to najlepšie, čo sa dá dohodnúť a nič iné nebude. V preklade, berte alebo nechajte tak, potom už sa dá odísť len bez dohody. V podstate je jedno, či nám premiérka klamala predtým, alebo teraz, podstatné je, že bez radikálnej britských požiadaviek žiadna dohoda byť nemôže.