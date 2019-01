Ústavný súd ako rada múdrych?

Expremiér Fico už nepriamo povedal, aká je jeho predstava o Ústavnom súde.

22. jan 2019 o 9:52 Ondrej Prostredník

Autor je evanjelický teológ, v eurovoľbách kandiduje za Progresívne Slovensko

V dokumentárnej sérii Expremiéri vyslovil dnešný kandidát na ústavného sudcu Robert Fico zaujímavú úvahu. Súdy podľa neho niekedy vydajú rozhodnutie, ktoré je podľa zákonov spravodlivé. Ľudsky však môže byť napriek tomu nespravodlivé.

A vtedy by mala nad všetkým stáť rada múdrych, ktorí povedia: Je to síce zákonné, ale je to nespravodlivé. Poďme to zmeniť.

Toľko myšlienky kandidáta.

Existujú dve spravodlivosti? Jedna, ktorá sa dosahuje rozsudkami podľa zákonov a druhá, ktorá v prípade potreby stojí nad zákonom a berie do úvahy situáciu človeka, a teda je ľudská?