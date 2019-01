Naše právo na odpoveď (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Aj my máme právo na odpoveď. Na mnoho odpovedí, na otázky, ktoré nás už roky deprimujú a v ľuďoch vyvolávajú pocit, že so Slovenskom sa deje niečo neprípustné.

Napríklad.

Donovaly, Smotánka, Chorvátsko

Rád by som vedel, kedy sa z Donovál stalo vysunuté pracovisko slovenskej politiky, ako to bývalo na večierkoch v Šport hoteli s poslancami a poslankyňami, prečo sa títo ľudia, ktorí dnes sedia napríklad vo väzbe so zvýšeným stupňom stráženia, dostali do Smotánky, prečo tam Harabin vyskakoval odzemok či kazačok, či ktorý tanec vhodný v istých kruhoch na spoločenskú sebeprezentáciu.

Zaujímala by ma odpoveď na to, kto a prečo bol na jachte v Monaku, keď Slovensko prijímalo euro a ako sme nakoniec získali taký kurz meny, a nie iný, pretože niekto ho poznal dopredu a umožnil svojim kamarátom nakupovať a predávať skôr, ako o tom vedel zvyšok krajiny.

Zaujímalo by ma, čo sa dialo v Čistom dni, či sa tam nepestovala detská prostitúcia pre niektorých ministrov, zaujímalo by ma, prečo žije Výboh v zahraničí, prečo z každého kšeftu trčí buď Brhel, alebo Kmotrík, zaujímalo by ma, na čo vlastne máme politické strany a či ony nie sú náhodou nositeľmi nedôvery k politike.

Chcel by som vedieť, čo presne robia Kvietikovci a ako to súvisí s ministerstvom obrany, čo robia garážové firmy vo vedeckom výskume, keďže je veľmi pravdepodobné, že tam kdesi v Lučenci nevyvíjajú nový Apple, ale pokračujú v rozoberaní štátu.