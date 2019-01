Svedectvo o hnilobných a rozkladných procesoch

Väčšmi než vražda samotná vydáva príšerný obraz o štáte jej vyšetrovanie.

25. jan 2019 o 17:03 Peter Schutz

Dlho sa zdalo nepredstaviteľné, čo silnejšie než vražda novinára by mohlo ešte do väčšej hĺbky a šírky ohýbať a vyzliekať slovenskú realitu. Či presnejšie to, čo je z reality dostupné necvičenému zraku.

Nuž, ešte väčšmi než vražda samotná vydáva príšerný obraz o štáte jej vyšetrovanie. Je až na neuverenie, čo všetko sa v rámci investigatívneho nasadenia orgánov vyskytlo.

Kritické hlasy, že do sveta utekajú informácie zo spisov, ktoré si zaslúžia najvyšší stupeň ochrany (utajenia), by zneli omnoho lepšie (úprimnejšie), keby úniky legitimizovali obavy z ich negatívnych, škodlivých vplyvov.

Dosah odhalení, aké by slušnejšiu demokraciu kompromitovali, je však na Slovensku vysoko pozitívny, ba priam až žiaduci, čo len podčiarkuje trikrát červenou neštandardnosť pomerov.

Ako pripomenul už Marián Leško, bez nahrávky z Kočnerovho trezoru a následného zverejnenia by sme dodnes netušili, že až na akej krátkej reťazi si M.K. vodil exgenerálneho prokurátora.