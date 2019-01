Čaká nás nekatastrofické finále

Des a strach z Harabina nemusia mať až také veľké oči.

27. jan 2019 o 16:22 Peter Schutz

Všímať si Andreja Danka – "lžidoktorát" hore-dole – je čím ďalej, tým tragickejšie. Jeho víkendové hlásenie, že do voľby prezidenta nejde, však znie na prvé počutie celkom dobre.

"Nikdy nehovor nikdy" je síce klišé v jeho prípade vždy náležité, ale do štyroch dní k uzávierke (31. 1.) by sa už žiadne bizarno-šokujúce vyhlásenie zmestiť nemalo.

Popri OĽaNO a KDH tak máme aj tretiu, tentoraz koaličnú stranu, ktorá neúčasť v behu o palác nevníma ako poníženie či hanbu. (V Česku nemala v priamej voľbe vlastného "koňa" ani jedna parlamentná strana.)

Po najnovšej sonde Focusu, ktorá Šefčoviča posadila na delené prvé/druhé miesto, je "Danko mínus" ďalšia dobrá správa preňho, keďže – teoreticky – z kruhu euroskeptickejších voličov Smeru by mu k Dankovi mohli odtekať nejaké hlasy.

Šestnásť percent, čo je prognóza Focusu do prvého kola pre eurokomisára, nie je síce zďaleka "lajčákovské" skóre (ten by to mal už dnes takmer isté), ale dosť na to, aby antisystémovým kandidátom – hovoríme predovšetkým o Harabinovi, všakáno – druhé kolo výrazne vzdialilo.