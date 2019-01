Únikom do médií predchádzali úniky Bödörovcom

Aj my by sme sa radšej rozprávali o Davose.

28. jan 2019 o 18:28 Zuzana Kepplová

Aj samotný premiér Pellegrini sa zapojil do celonárodnej diskusie o tom, či sú úniky zo spisu z vyšetrovania vraždy Kuciaka a Kušnírovej mysliteľné. Po návrate z Davosu by sa, pochopiteľne, radšej rozprával o globálnych výzvach, kým my tu buntošíme s esemeskami nájomnej volavky.

Prečítajte si tiež: Smer mlčí, Saková chce o Gašparovi hovoriť najskôr s Pellegrinim

Patrí sa uznať, že škody na inštitúte utajeného svedka sú nesmierne – kto by ešte chcel vypovedať rovno na titulky celoštátnych médií? Zásahy do súkromia politikov a štátnych úradníkov sú tiež nemilé a bezpochyby roztáčajú špirálu politickej pomstychtivosti.

História únikov zo spisu však predchádza ochotu Zlatice Kušnírovej dať ho na nahliadnutie. O tom napokon vypovedá v spise Peter Tóth, že podnikateľ Bödör mladší vedel o akcii v Kolárove pred jej konaním. Nevieme, koľko toho vedel – minimálne značku auta, ktoré bude zachytené – a stále netušíme, prečo sa o vec zaujímal.