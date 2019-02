Chudobným deťom sme zasa nepomohli

Od roku 2010 sa nezmenilo takmer nič.

29. jan 2019 o 12:23 Jarmila Lajčáková

Autorka pracuje v Centre pre výskum etnicity a kultúry

Keď sa narodí rómske dieťa, má trikrát väčšie riziko ako nerómske dieťa, že sa nedožije prvých narodením. Žiť bude asi o šesť rokov kratšie, ako keby sa narodilo nerómskym rodičom.

Chudobné rómske dieťa má tiež približne štyrikrát nižšiu šancu, že pôjde v troch rokoch do škôlky.

Ale, naopak, päťkrát vyššiu, že sa nebude vzdelávať v bežnej škole, ale že mu bude diagnostikované ľahké mentálne postihnutie a skončí v špeciálnej škole alebo triede.

Ak sa vyhne osudu každého piateho rómskeho dieťaťa, ktoré smeruje do špeciálky, je aj tak vysoko pravdepodobné, že väčšina spolužiakov bude Rómov. A s desaťnásobne vyššou pravdepodobnosťou bude opakovať niektorý ročník (alebo aj niekoľko).

Aspoň ich znechutíme

Opakovaním ročníka sa síce pravdepodobne nenaučí čo treba, ale zato sa utvrdí v tom, že je neschopné a nedokáže sa učiť.

Tým, že má aj násobne vyššiu šancu začať v nultom ročníku, ktorý sa počíta do povinnej dochádzky, má už pri zápise do školy len asi šesťdesiatpercentnú šancu, že sa dostane v šestnástich rokoch do deviatej triedy, ako vyžaduje zákon.

Ak sa aj dostane do piatej triedy, má len polovičnú šancu, dostať sa do deviatej. Menej ako percentu detí z chudobných rómskych rodín sa podarí ísť na gymnázium.

Ak by sa narodilo nerómskym rodičom, ktorí nie sú v hmotnej núdzi, šanca by bola okolo 30 percent. Na vysokú školu to dotiahne asi len 0,6 percenta chudobných rómskych detí.