SNS na kandidátovi ešte len pracuje

V tajnom laboratóriu na Lomničáku.

29. jan 2019 o 18:34 Zuzana Kepplová

Do dodania podpisov na prezidentskú kandidatúru zostávajú dva dni (štvrtok polnoc). Národniari by to stále stihli, ak by našli kohosi, kto spĺňa ich prísnu mieru.

Andrej Danko sa s nami pred časom podelil o predstavu prezidentského ideálu a my mrieme zvedavosťou, čo s týmto opisom SNS podnikne.

Na pripomenutie zacitujeme: "Želal by som si, aby mal lásku k jazyku a národu, akú mal Ľudovít Štúr. Aby bol odvážny a priebojný ako Milan Rastislav Štefánik. Aby mal vieru a obetu ako Andrej Hlinka. Aby bol ľudský a dobrý ako Alexander Dubček, ale aby mal i politické vlastnosti, ktoré mal Gustáv Husák, a skúsenosti, ktorými disponoval," povedal Danko.

Stojí za uznanie, že samotný šéf národniarov sa v tomto portréte nezhliadol. Pretože akási časť jeho voličstva – kto iný? – ho odovzdaním hlasu v ankete Najväčší Slovák zaradila práve do tohto panteónu.

Po Dankovom náročnom zozname sme boli v napätí, na koho ukáže, keď sa v sobotu vlastnej možnosti kandidovať vzdal. No z jeho komunikačného štábu odkázali len toľko, že nechcú za prezidenta slniečkara.

Čo si s takýmto usmernením počať, netušíme. Trápi nás, či vôbec jesto takého kandidáta, ktorý spĺňa Dankov výpočet prezidentských vlastností. Veď len pripodobniť hocikoho z aktuálneho prezidentského zoznamu k obrazu, aký Danko voličovi načrtol, je matkou sklamania a roztrpčenia.