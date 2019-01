Prečo medailu dostal Kiska, a nie Zeman

Kontrast medzi dvoma hlavami štátov nemôže byť oslepujúcejší.

29. jan 2019 o 18:43 Peter Schutz

Nie je to udalosť sezóny, ale najvyššie vyznamenanie Masarykovej univerzity Andrejovi Kiskovi je – okrem iného – politické gesto ďalekej nosnosti.

Zlatá medaila slovenskej štátnej hlave má hodnotu akoby deklarácie významnej vzdelávacej ustanovizne (na rozdiel od slovenských aj "dohľadateľnej" v rebríčkoch svetových univerzít), že aký nekonečne vzdialený od vôbec myšlienky na ocenenie je ich prezident vlastný, český.

Od ktorého, všakáno, by k storočnici univerzity samozrejmejšieho laureáta byť nemalo.

To, že rektor Bek je súčasne členom Senátu za STAN, ODS a TOP 09, nabáda na bagatelizáciu, že to politické sympatie umietli cestičku k metálu Kiskovi. Skutočnosť, že sa so školou "našli", však stojí na autentických pilieroch, ktorým oddanosť sa stáva v dnešnom svete kritickou.

Prezident i rektor stoja na rovnakej platforme vo veci akademických slobôd, demokracie, otvorenej spoločnosti, kontroly moci, slobody médií atď.