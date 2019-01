Verte nám, chceme míňať pod menším dohľadom

To je pozícia krajiny, ktorej ministerstvo vnútra urobilo najviac pochybení práve pri realizácii eurofondových projektov.

30. jan 2019 o 11:47 Peter Stach

Autor je poradcom europoslankyne Anny Záborskej. Článok vyjadruje súkromný názor autora.

Ak by Slovensko bolo človekom, nie krajinou, tak "Rámcová pozícia SR k viacročnému finančnému rámcu EÚ po roku 2020", ktorú do vlády predložilo ministerstvo zahraničných vecí, by musela každého súdneho človeka priviesť k pochybnostiam o jeho charaktere.

Vieme, že miliardy z rozpočtu EÚ míňame krátkozrako a neefektívne, jednoducho zle. Vieme aj, že to nejaký čas vedia už aj tí, ktorí do tohto rozpočtu prispievajú viac, než z neho čerpajú.

Záruky, že v budúcnosti to tak nebude, nevieme dať, pretože neexistujú.

Napriek tomu budú naši ministri a úradníci na rokovaniach o rozpočtovom rámci EÚ na ďalších sedem rokov s vážnou tvárou hovoriť, že chceme prinajmenšom toľko isto peňazí ako doteraz, len jednoduchšie pravidlá čerpania.

Zoznam hlavných priorít, ktoré by Slovensko chcelo v Bruseli vyrokovať, musí na každého, kto číta slovenskú dennú tlač, zapôsobiť ako závan alternatívnej reality.

Hneď v priorite číslo jeden sa napríklad nachádza veta: "SR sa súčasne bude snažiť o zvyšovanie efektívnosti vynakladania výdavkov EÚ, osobite v administratívnej oblasti."

Nuž, možno sa mohlo aj skôr, pretože práve tento týždeň Európska komisia pohrozila Slovensku súdom pre priame zadanie zákazky na elektronické trhovisko - teda podozrenie z neefektívnosti práve v oblasti administratívy. Bolo by to smiešne, keby to nebolo do plaču.

Viac do štátnej pokladnice

Tam, kde Komisia v snahe zvýšiť spoluzodpovednosť členských štátov navrhuje zvýšenie finančnej spoluúčasti, my navrhujeme zostať pri nízkej.