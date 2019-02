Centrálna banka má byť ako škatuľa s koláčmi

Hlavne nech na ňu nedočiahnu politici.

4. feb 2019 o 15:27 Daniel Dujava

V detskej knižke Arnolda Lobela hrdinovia hľadajú, ako sa ovládnuť a nezjesť všetky koláče. Koláče treba dať do škatule a tú na čo najvyššiu policu, radí jeden. Škatuľa sa dá otvoriť a na policu vyliezť, namieta druhý.

Týmto príbehom sa začína jedna z najdôležitejších štúdií o nezávislosti centrálnej banky. Tá síce nikdy nebude absolútne nezávislá, ale na koláče v škatuliach a na vysokých policiach sa vždy siaha o niečo ťažšie. Posledné dekády boli preto v znamení posilňovania centrálnych bánk.

Pohľad na miery inflácie a indexy nezávislosti v rôznych krajinách sveta napovedá, že nezávislosť skutočne funguje. Samozrejme, za predpokladu, že nezostane na papieri. Demokratické inštitúcie, funkčná opozícia a sloboda tlače sú nevyhnutné na to, aby sa dobré legislatívne postavenie centrálnej banky pretavilo do reality a do stabilných cien.