Akú krajinu chcete, keď ste si za nepriateľov vybrali najlepších?

Autor je teológ a spisovateľ

A nechce tento Matej Bel súčasnej politiky žiadneho "slniečkara" za prezidenta. Urobia všetko proti tomu, aby sa v prezidentskom paláci usadil nejaký vítač, ale to už ani nepoužívajú, vystačia si s čarovným slovom slniečkar, ktorého význam je údajne všetkým jasný.

Opýtal som sa jedného bohabojného kresťana v Spiši, čo to slovo znamená, pretože síce viem, kto ho vymyslel, Doležal z Reflexu, no zaujímalo ma, ako sa také nijaké a prázdne slovo dostalo medzi ľudí a nakoniec aj do politického marketingu.

Muž bol úprimný, povedal, že ide o človeka, teda skôr podčloveka, socku, ktorá poriadne nepracuje, napríklad, vedec, spisovateľ, študent alebo niečo ešte nepochopiteľnejšie ako grafik, programátor, teda všetko príživníci, ľudia, "len tak niečo robia", no nemajú žiadny zmysel pre zodpovednosť, pretože rodinu nemajú ani statok, nerobia zabíjačku, nepozerajú seriál na Markíze a všeobecne sú na svete len preto, aby nás rozčuľovali.

Podobné charakteristiky nájdeme v kvalitnom študijnom a povedzme si aj v klinickom počte na internete.

Slniečkar, zrejme aj slniečkarka, aj keď to je vo svete čapovanej maskulinity vzácnejšie, je skrátka nejaký hajzel, čo pôjde do basy alebo si ho nájdu, alebo počkajú, no vždy to skončí buď bitkou, alebo streľbou, vešaním, znásilňovaním jeho alebo matky, tu treba poznamenať, že otec je relatívne v bezpečí.

Takíto mu prekážajú

A teda tento poväčšine vzdelaný človek, ktorý si nemyslí, že ľudia tmavšej pleti sú zvieratá, a robí, čo sa dá pre to, aby tomu rozumelo aj okolie, tento pracujúci človek s časmi okolo štrnásť hodín denne sa neživí mýtnym tendrom, výrobou húfnic ani obstarávaním konzultačných služieb a nefunkčných webov pre štát, často sa premiestňuje peši alebo na bajku, alebo v starom aute od kamoša, nemá ochranku ako henten poslanec a špecialista na právnu ochranu protislovenských prostitútok.