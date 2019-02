Rozporov plná správa

Ani zmierlivou rečou Trump neupokojí vypätú polarizáciu.

6. feb 2019 o 16:38 Peter Schutz

Zrejme ako jeho najzmierlivejšia reč a azda aj najmenej znečistená nepravdami vyznela správa o stave únie Donalda Trumpa. Občas si v pozadí zatlieskala dokonca aj Nancy Pelosiová, ba i ďalší demokrati v auditóriu.

Niežeby Trump zostal úplne dlžný vlastnému velikášstvu a zveličovaniu. Objavy, že odkedy je on prezidentom, "našu ekonomiku nám závidí celý svet“, či keby nebol on – Trump – "dnes sú USA v ´major´ vojne so Severnou Kóreou“, sa však dajú odmávať ako nie profilové pre toto vystúpenie.

Zapadli do bezvýznamnosti popri volaní na zjednotenie republikánov a demokratov okolo "zásadných problémov“ či náznakoch "genderovej“ optiky, že zo silnej ekonomiky najviac profitujú ženy, ktorých je pritom v Kongrese historicky najviac.