Zdroj napätia medzi Merkelovou a V4 sa pomenovať nepodarilo

Obchodníci s "nič".

7. feb 2019 o 18:42 Peter Schutz

Schôdzovanie vo formáte V4 - Nemecko, ktorý vymyslelo slovenské predsedníctvo, bolo len ďalším z ceremoniálnych podujatí, ktoré nič ne(vy)riešilo, len vytváralo falošné zdanie, že takéto umelé summity sú akože pracovné, teda aj na niečo dobré a užitočné.

Samozrejme, nulitný obsah je daný už krátkosťou času, ktorý si lídri vzájomne venovali. Z podstaty veci nie je dostatočný nieže na riešenie, ale ani na nadhodenie návrhov v zásadných otázkach.

Ak vôbec existuje priestor na zblíženie nesúladov, ktoré dnes medzi V4 a Nemeckom existujú, tak ten sa musí hľadať v rokovaniach na nižších úrovniach, ktorým lídri následne politicky požehnajú.

Vysoko neurčitý "výsledok" Merkelovej chvíľky s V4 – zhoda na podpore Maroku – je typická ukážka, keď sa "nič" dokáže predať až do mediálnych titulkov. Babiš (už iba) pre české médiá ten "výsledok" posadil do reálnejších súradníc priznaním, že "to bol iba spontánny nápad (jeho, Babišov), lebo ak máme dávať ďalšie peniaze, tak to musí byť niečo konkrétne".

Dohode, že "štáty V4 pripravia projekt podpory Maroku pod vlajkou piatich krajín" (Pellegrini), má predchádzať otázka priamo pre Maroko, že aké predstavy o zastavení migrácie tam vlastne majú...