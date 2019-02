Ficova falošná dilema (Píše Ivan Mikloš)

Neliberálna demokracia neprináša poriadok, len korupciu.

11. feb 2019 o 11:50 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana

Minulý týždeň sme boli svedkami konšpiračnej radikalizácie Roberta Fica. Natočil a zverejnil dve videá, v ktorých sa už bez zábran nielenže postavil do jedného šíku s Blahom, Kotlebom, Harabinom, Rostasom (ale aj Madurom) a im podobnými.

Začal priam súťažiť o líderstvo v tomto konšpiračno-zápecníckom, proputinovskom a protizápadnom spolku, ktorého hlavným nepriateľom je liberálna demokracia.

Už v minulosti mal vyjadrenia typu „verím v štandardný demokratický systém, ja neverím v tie rôzne nové výtvory a liberálnu demokraciu“. Minulý týždeň to povedal ešte jasnejšie: „Slovensko je parlamentná demokracia, a nie liberálna anarchia na čele s mediálnou mafiou bez akéhokoľvek demokratického mandátu.“

Svet podľa Pašku

Nielen z týchto dvoch výrokov, ale hlavne zo spôsobu, akým Fico robil a robí politiku, je jasné, že ju chápe podľa hesla jeho spolupútnika Pavla Pašku – vyhraj voľby a môžeš všetko. Takže podľa Fica máme na výber, buď liberálna anarchia, alebo neliberálny „poriadok“, ktorému on hovorí parlamentná demokracia.

V parlamentnej demokracii, ako ju vníma on, nie je miesto pre slobodné a kritické médiá, think-tanky a občianske združenia, spolky a neziskové organizácie. „Pokiaľ tretí sektor robí nepolitickú činnosť, treba to privítať. Ale ak je to protivládna činnosť, nemienim mlčať.“