Houellebecq už len naháňa hlasy pre Marine Le Penovú (píše Michal Havran)

Vo svojom inauguračnom texte pri príležitosti preberania Ceny Oswalda Spenglera predniesol Michel Houellebecq rozpracovanejšiu verziu ústredného motívu svojej tvorby o úpadku Západu.

O pár týždňov potom sa oženil s čínskou doktorandkou, ktorá sa na Paris Sorbonne venovala výskumu jeho tvorby a vydal nový román Serotonín, ktorý je tematicky tým istým, čo píše Houellebecq od počiatku svojej kariéry.

Jeho čínska manželka medzičasom otvorila svojmu manželovi ich spoločný instagramový účet a Michel sa opakovane vyjadril, že jediným politickým riešením francúzskej situácie je hlas pre Marinu Le Penovú.

Do toho prišli žlté vesty, rozbitý Paríž, Francúzi z Donbasu na Elyzejských poliach so zástavami separatistickej enklávy, spev fašistického popevku a quenelle (antisemitské gesto - pozn. red.) na schodoch Kostola svätého Rocha, kde naposledy pochovávali Yva Saint Laurenta, a z Michela sa stal opäť údajne akýsi prorok s rukami na tepe čias, pretože dokáže literárne spracovať to, čo sa deje v Európe.

Len on vie, že sexuálne oslobodenie týranej väčšiny bielych mužov sa nachádza v Thajsku, ako ho opísal v Platforme, len on vie, ako nám liberálne korektné elity zakazujú hovoriť o islamskom terorizme, len on vie, že európska poľnohospodárska politika vedie k nepokojom a vraždám, aké opísal v Serotoníne.

No a len on vie, že za problémy s erekciou starnúcich škaredých mužov môžu "poruchy libida mladých západných žien", ktoré desaťročia ničia "sexualitu západných mužov".

A tak mladé ženy odmietajúce fajky Weinsteinom a Straussom Kahnom, sociálny štát a Brusel privádzajú Európu na pokraj skazy.

Úbohý utláčaný biely chlap

Francúzska literárna kritika sa nemýli, keď hovorí, že ide o jeho najslabšiu a najhlúpejšiu knihu, katalóg fetišistických túžob po fajke zadarmo, jednou pedofilnou scénou, ktorej ambivalencia je natoľko zjavná, že nevieme rozpoznať, či je v očiach hrdinu, agronomického konzultanta so 700-tisíc eurami na účte, a s milenkou Yuzu, ktorá točí v ich byte gangbangy, dôkazom úpadku, alebo návrhom na riešenie.

Serotonín je presne tým románom, ktorý dnes potrebujú čítať bieli a škaredí heterosexuálni muži od bratislavských právnikov po traktoristov zo žltých viest, čo si myslia, že ženy by sa mali správať ako herečky z rýchlych prachov.