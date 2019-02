Čaputovej krok je zrozumiteľný, ale Harabin bude strašiť do volieb

Jeden kandidát by Harabina vylúčil.

13. feb 2019 o 17:26 Peter Schutz

Víťazom inak (zatiaľ) ponurého týždňa je nesporne Zuzana Čaputová. Presvedčivé verejné vystúpenia ju vyniesli v dvoch prieskumoch do výšok, ktoré z nej robia celkom reálnu kandidátku na prezidentskú funkciu.

Jej raňajšie oznámenie, že zostáva v hre a neodstupuje, je preto celkom zrozumiteľné. Hoci, iste, v ich "internej súťaži" Robert Mistrík o percento (AKO), resp. tri (Focus) stále vedie.

Teda zrozumiteľné z jej pozície, veď vzdávať sa z tretej pozície v dvoch prieskumoch je mimo politického realizmu.

Ťažko pýtať od kohokoľvek s vlastným egom toľkú obeť ešte i vtedy, keď sa nedá vylúčiť taký zdrvujúci finiš Harabina, ktorým by preskákal ju aj Mistríka. To riziko však stojí a pripomína sa s o to väčšou silou, že sčítanie preferencií dvoch najsilnejších demokratických kandidátov už v prvom kole by znamenalo definitívny koniec pre tohto "Mečiara slovenskej justície".

Pravdepodobnosť, že Čaputovej krok povedie k finále Šefčovič - Harabin, nie je vysoká, ale bude strašiť až do dňa prvého kola.