Cirkus okolo sudcov a proruské hebedo (týždeň Petra Schutza)

Udalosť týždňa

Nezávisle od toho, či sa hlasovanie vo štvrtok podvečer – po uzávierke textu – skončilo totálnym, alebo „iba“ čiastočným fiaskom, cirkus okolo voľby sudcov v hlavnej role s kandidátom Ficom vojde do kroník ako ďalšia z plejády najväčších hánb a zlyhaní slovenskej politiky.

Čiastočnému fiasku sa pritom rovná už nezvolenie plnej zostavy 18 kandidátov na sudcov, keďže každé jedno nezaplnené miesto, ktoré zostane po výbere Kisku, znamená zvýšenie šance predsedu Fica, že sa prešmykne ďalšou voľbou určenou už do rúk nového prezidenta.

To, že ním bude Šefčovič, dnes vyzerá tak 50/50, čo je súčasne i pravdepodobnosť, že Fico to predsa len napokon dotiahne na predsedu košického súdu.

Udalosť II

Pompeo vo Visegráde. Záujem USA o vplyvový návrat do regiónu strednej Európy, odkiaľ sa Obama pomaly vytrácal, je ústredným posolstvom stredoeurópskej misie. Ktorej, samozrejme, neboli cudzie ani obchodné hľadiská a priority tak, ako sa sluší, patrí a zapadá do Trumpovej „transakčnej politiky“.

Podstatné však je, že obchodný záujem sa nieže nebije, ale, naopak, celkom dobre harmonizuje s vitálnou potrebou demokraticko-veľmocenskej protihry voči čoraz asertívnejším intervenciám Ruska a Číny v regióne.

Hoci Lajčák nezabudol pripomenúť, že vzájomné vzťahy sa neobmedzujú na osobné návštevy, táto Pompeova – s ďalšími zastávkami v Budapešti a vo Varšave – nesie vysoko signalizačný význam, ktorý obsahom najlepšie napĺňa jeho krédo „záujem Ameriky o slobodu a demokraciu v regióne je neochvejný“.

Aj keď, samozrejme, slovenské nákupy black hawkov a F-16 majú viac do činenia so záujmami samotnej superveľmoci než s jej záujmom o región, je to prirodzená súčasť partnerstva a nijako nerelativizuje pevnosť amerického vzťahu k vlastným záväzkom.

“ Existujú aj konštruktívnejšie politiky než a priori sa vzpierať a odvrávať Trumpovi. „

O úspešnosti misie viac napovie, či sa Pompeovi podarilo v Budapešti rozkolísať bezpečnostne i celoregionálne čoraz hazardnejšie hry Orbána na „všetky (východné) azimuty“.

Udalosť II/b

Konferencia vo Varšave. Vyzdvihnutie Iránu ako najneuralgickejšieho bodu na ceste nielen k blízkovýchodnému, ale svetovému mieru, je zámerom spoločného poľsko-amerického podujatia zorganizovaného pre všetkých spojencov dobrej vôle.