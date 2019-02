Smer s fašistami postavil hrádzu proti ústavnosti

Koalícia týmto stratila právo na existenciu.

14. feb 2019 o 18:58 Peter Tkačenko

Keby to nebola samozrejmosť, pointu komentára by sme kormidlovali k záveru, že štátne inštitúcie vrátane Ústavného súdu sú pre Smer a Roberta Fica osobne len zdrojom moci a vydieracieho kapitálu. V plnej nahote sa to ukázalo, keď Smer v spolupráci sa fašistami zablokoval zvolenie čo len jediného kandidáta pre Andreja Kisku.

Neplatia tu žiadne výhovorky o tajnej či verejnej voľbe, prostým faktom je, že funkčné obdobie Macejkovej a spol. sme poznali dvanásť rokov a povinnosťou parlamentu je postarať sa o kontinuitu.