Vojna bez víťaza

Zákon o neprimeraných podmienkach ublíži všetkým.

15. feb 2019 o 14:37 Martin Vlachynský

Autor je analytik INESS

Parlamentom prešiel zákon o neprimeraných podmienkach v obchodnom styku s potravinami. Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré čoraz viac fušuje do podnikateľského prostredia, si môže prirátať ďalší zárez v križiackej výprave proti obchodníkom.

Za zákon hlasovalo aj pomerne veľa opozičných poslancov. Za zákon, ktorý ublíži obchodníkom, spotrebiteľom a v dlhom období aj samotným slovenským výrobcom a poľnohospodárom.

Verejnosť zákon postrehla pravdepodobne najmä pre trošku bizarný poslanecký pozmeňovací návrh, ktorý prikázal obchodníkom zobrazovať minimálne polovičný podiel slovenských potravín v letákoch (právnici v Bruseli si už brúsia ceruzky – podobne ako v prípade povinného zverejňovania podielu slovenských potravín).

Podstatnejšou zložkou zákona je však 42 "neprimeraných podmienok", doplnených 43. podmienkou, tzv. "generálnou klauzulou". Tá hovorí, že neprimeranou podmienkou je "iné konanie alebo opomenutie konania, ktoré sa odchyľuje od poctivého obchodného styku".

Zákon nijako nedefinuje trhovú silu, obchodník je automatický ten zlý (hoci by to bola večierka v suteréne paneláka), dodávateľ je ten "vykorisťovaný", hoci by to bola aj mliekáreň so 150-miliónovými tržbami.