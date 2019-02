Krátka poviedka do sto slov.

15. feb 2019 o 15:47 doStoSlov

Ignorant Peťo lustroval zoznamky pre páry rovnakého pohlavia. Medzitým vo svojej druhej domovine viedli typické krčmové reči. „Na Slovákov včera nespadlo nebo, hlina ako pivo chutí lebo,“ zarapoval Andy mimo témy, ako zvykne. Aj Maroš by sa pridal, ale preventívne mu dali náhubok, lebo minule takmer odhryzol zo stola. Samovoľne. Príčetnú debatu by dokázali viesť iba Robo a Béla. Junáci švárni ako domáce sokoly na seba vzájomne jastrili zrak. Bolesť zatiaľ nebola hmotná, no štípala v ovzduší ako tuhá zima. Hranatý napätie nedokázal ďalej zniesť. Treskol do stola, prevrátil ho a s hysterickým poloplačom zaškriekal: „Dycky Most!“