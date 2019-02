Rozhovor s priemerným Američanom

Miriam Molnár študovala žurnalistiku, žije v New Yorku

Keď som na Slovensku, mnohokrát sa ma známi aj neznámi pýtajú, čo si o aktuálnom politickom dianí myslí priemerný Američan.

Nedávno som sa s predstaviteľom priemerných Američanov Fredom Zornowom stretla, a tak vám prinášam krátky exkluzívny rozhovor.

Fred Zornow je sedemdesiatštyriročný penzista. Ako mladý muž slúžil vo vojenskom námorníctve USA, neskôr pracoval v reštauráciách a ako robotník na rôznych stavbách, rok učil na základnej škole, pracoval vo fotolaboratóriu a pre donáškovú službu na Manhattane.

Žije so manželkou a so psom v pomerne chudobnej časti mesta Troy, susediacej s hlavným mestom štátu New York Albany.

Najradšej trávi čas vo svojej záhrade, venuje sa fotografii a je večným pozorovateľom aktuálnej politiky. Hoci jeho volebný okrsok hlasuje veľkou väčšinou za demokratov, vo svojom okolí vidí mnoho protrumpovských plagátov a má mnohých známych, ktorý hlasovali za súčasného prezidenta USA sú jeho fanúšikmi.

MM: Aké sú tvoje pravidelné zdroje správ a analýz v čase nespočetného množstva informácií?

FZ: "Denne čítam Washington Post a New York Times, webstránky Real Clear Politics, Huffinton Post, Slate, Salon, The Drudge Report, pozerám televízne programy PBS Newshour a nedeľné politické relácie, čítam magazíny New Yorker a New York Magazine, National Review a počúvam rozhlasové relácie na NPR. Sú to zdroje napravo, naľavo a priamo v strede politických názorov."

MM: Otázka, ktorá asi najviac zaujíma ľudí na Slovensku je ešte stále: Ako sa mohol Trump stať prezidentom Spojených štátov?

FZ: "Odpoveď na túto otázku ešte stále zaujíma aj ľudí v USA. Moja teória je, že je to celosvetová nákaza. Jej zdroj je v obrovských rozdieloch spoločenského postavenia robotníkov-zamestnancov a manažmentu.

Napríklad zamestnanci fastfoodov v USA museli podpisovať zmluvy, ktoré obsahovali ustanovenie, podľa ktorého majú zakázané ísť pracovať pre konkurenciu za viac peňazí. Takto absurdne funguje náš svet.