Babišovo hnutie je feudálny útvar

Jednoduchšie ako riadiť politikov je založiť si vlastnú politickú stranu.

18. feb 2019 o 12:15 Luboš Palata

Autor je redaktorom deníku.cz



Sledovať celoštátny snem hnutia ANO je asi také záživné, ako sledovať valné zhromaždenie firmy, v ktorej má hlavný akcionár 99 percent akcií. V tomto prípade je to Andrej Babiš.

Hnutie ANO vzniklo na jar 2011 ako Akcia nespokojných občanov, na čo si už takmer nikto nepamätá. A možno by si na to ani nikto nespomenul, keby to sám Andrej Babiš na nedeľnom sneme občas nespomenul.

V roku 2011 malo mnoho českých občanov dôvod byť nespokojní. Česko sa nevedelo dostať z ekonomickej stagnácie, kľúčovou mocenskou postavou bola sekretárka premiéra, ktorá riadila nielen Petra Nečasa, ale cez neho celú krajinu.

Úsilie ukončiť zažraté korupčné mocensko-politické praktiky viedla k sérii korupčných škandálov, ktoré sa skončili raziou na úrade vlády a zatknutím premiérovi milenky.

Jedným z nespokojných občanov bol v tom čase zrejme aj miliardár Andrej Babiš, ktorý si spočítal, že lacnejšie a jednoduchšie než riadiť politikov je založiť vlastnú politickú stranu. Čo aj úspešne, s využitím nespokojnosti veľkej časti Čechov s vtedajšími politikmi, urobil.