Rok po vražde je Slovensko ešte surovejšie (píše Michal Havran)

Po takejto udalosti by sme sa mali o sebe niečo dozvedieť. Jedna vec je vyšetrovanie, úniky k Bödörovcom, Peťko Tóth so svojím úchylným zadávateľom, dnes ukrytý kdesi v zahraničí, maznáci, ktorí nemajú potrebu vysvetliť, prečo si písali so strašidelnou ženou.

“ Pred rokom zomrel Ján Kuciak v dôsledku práce o nich, o monštruóznom svete, ktorý stvorili a o ktorom verili, že bude trvať navždy. „

No druhou otázkou je, čo vraždy Kuciaka a Kušnírovej urobili s nami. Za rok sme sa dozvedeli, kto sa ako zmenil, keď napríklad taký Milan Žitný blúznil o destabilizácii štátu, ako keby tento štát už nebol roky destabilizovaný politickými kartelmi na všetkých jeho úrovniach.

Alebo taký Hrnko, ktorý ako posledný lúzer piatej cenovej napísal, že Kuciakov zamestnávateľ mal Jána varovať, že sa púšťa do život ohrozujúcej činnosti, čím priznal, že skúmanie prepojenia gangstrov a politických gangstrov je vlastne na Slovensku v 21. storočí životu nebezpečná činnosť.

No a máme tu ešte hentoho alkáča s jeho mafiánskou milenkou a plejádu jeho facebookových botov, ktorí nehanebne a bezostyšne šírili blud o akomsi majdane, na jednej vlne s ďalším alkáčom, čo vytiahol v žrebčíne zbraň, lebo Kuciak mal byť rituálne či sakrálne popravený, aby nejaký imaginárny Sorosov poskok mohol rozpútať prevrat, ku ktorému nedošlo, pretože čo by ako malo byť jeho cieľom, všakže, vstup Slovenska do Únie alebo čo?

V Zlatom kľúčiku je bezpečne

A za rok sme počuli nespočetné množstvo nehanebností, útokov na mladých ľudí, vulgárnych napadnutí organizátorov protestov a opakované útoky na novinárov, naposledy v nejakej alkáčskej metafore o kubánskych hurikánoch, čomu už ani boh nerozumel, ale nikto z politikov nezobral na seba zodpovednosť a nepostavil sa a nepovedal, odpusťte, urobili sme taký štát, taký systém vzťahov, takú smotánku, kde sa miešali moderátorky, riaditelíkovia a politici na Donovaloch, že vražda sa nakoniec stala súčasťou nášho života.