Jednej hrozby nás vesmír ušetril

Prepólovania Zeme sa báť nemusíte.

21. feb 2019 o 13:07 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, pôsobí v Londýne

Chvíľu som si už myslel, že čelíme novej globálnej hrozbe, ktorá sa pridá k starým známym v podobe klimatickej zmeny, jadrovej vojny a pandémiám.

Z novinárskeho uhla pohľadu by to malo byť vítané, pretože novinár potrebuje neustály prílev zlovestných tém. Inak totiž zlyhávame v plnení našej kľúčovej úlohy, a to vypĺňať priestor medzi reklamami.

Okrem toho som to vnímal ako osobnú ujmu, pretože táto nová hrozba v podobe okamžitého prepólovania magnetického poľa Zeme, bola priamym útokom na tých zopár praktických zručností, čo som získal pri službe v niekoľkých námorných flotilách: schopnosť navigácie podľa magnetického kompasu.

Kde je sever

Niežeby moja námorná kariéra siahala do éry plachetníc: mali sme k dispozícii gyrokompasy a rádiolokačné navigačné systémy (ale zasa nie plnohodnotné satelitné GPS, ako je to dnes). Námorníctvo však prezieravo predvídalo, že v prípade väčšej vojny budú všetky navigačné systémy závislé od vonkajšej pomoci rýchlo vypnuté alebo zničené.