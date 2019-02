Údajná zmena k lepšiemu je bublina

Kto neverí, nech sa pozorne pozrie na takzvanú kauzu KTAG.

22. feb 2019 o 18:19 Peter Schutz

Komu chýba takpovediac explicitno-nepriestrelný dôkaz, že rok po vraždách z Mače je celá údajná zmena k lepšiemu len „veľhoaxová“ bublina, nech sa pozorne pozrie na takzvanú kauzu KTAG.

Neexistuje nič čiernejšie na bielom o tom, že „systém“ si pradie v starých koľajach, než pohon na prezidenta, z ktorého priam kričí prerastenie orgánov od pivnice po povalu proficovskými lojalistami.

Áno. Neoprávnená vratka DPH v stotisícovom ráde, aj s presahom do dane z príjmov, je „nepeknosť“, aká sa kampani prezidenta stať nesmela.

Autoritou neuznané vratky sú však delikvenciou v oblasti daní ak nie doslova každodennou, tak ďaleko najfrekventovanejšou. V momente, keď chybujúca firma-subjekt dlžnú sumu aj s pokutou doplatí, všetky prípady tejto kategórie sa uzatvárajú.

Isteže, je nesporné, že neoprávnené vratky občas bývajú úmyselne špekulatívne. Na takú však nie je v prípade KTAGu najmenšieho dôvodu, realite omnoho bližšia vyzerá nedbanlivostná diagnóza.

Štatistika, že koľko okamžite vyrovnaných neoprávnených vratiek DPH skončilo trestným stíhaním, by nielenže potvrdila slová Lipšica, že „keby mal byť každý takýto prípad stíhaný ako daňový podvod, stíhané by boli mnohé firmy“, ale zrejme aj ukázala, že množina je to nulová.