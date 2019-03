Padá Matovič, želajte si niečo (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Minister dopravy Árpád Ersék vyhlásil, že dotovanie absolútneho ekonomického nezmyslu — čiže lodnej dopravy medzi Bratislavou a Štúrovom — je "taký zaužívaný proces".

Kandidát Harabin má autobus, ktorým spamuje celú krajinu. Teraz vyšlo najavo, že to nie je ten autobus, ale autobus iný, a v každom prípade nemá na cestách čo hľadať.

Prezident Kiska vyhlásil, že skončil s poslancom Ficom a ďalej nech sa rozprávajú právnici.

Robert Mistrík odstúpil z prezidentskej kampane a vzdal sa v prospech Zuzany Čaputovej; v TA3 na túto prelomovú udalosť zareagovali tak, že pustili reprízu relácie o minimálnej mzde. No a zatiaľ čo všetci toto dôležité gesto oceňovali, poslankyňa za SaS Janka Cigániková bola nespokojná, lebo Zuzana Čaputová je – ako ona – žena. A žena vyhrať nemôže.

Že sa poslankyňa Cigániková možno mýlila, ukázali prieskumy, ktoré vyšli vzápätí. V tom prvom, ešte s Robertom Mistríkom, mala Zuzana Čaputová viac ako 20 percent, v tých ďalších viac ako 40, ba dokonca 50.

Začalo sa diskutovať o tom, či vôbec musí byť druhé kolo, a ak áno, kto za to môže. Reakcia poslankyne Janky Cigánikovej v čase písania článku známa nebola.

Vstal fénix

Béla Bugár vyhlásil, že on sa kandidatúry nevzdá, a ak by sa boli opýtali Františka Mikloška, bol by povedal to isté. Problém bol len v tom, že Františka Mikloška sa už nikto na nič nepýtal a ani od neho už nikto nič nečakal. Čo bol tak trochu smutný koniec politickej kariéry tohto inak obdivuhodného muža.

Aby to však nebolo len také jednoduché, z popola vstala aj prieskumná agentúra Phoenix, ktorá tri roky nič nerobila, a teraz vydala prieskum, v ktorom naďalej viedol Maroš Šefčovič. Percentá rozdelila tak kreatívne, že ešte aj Ivan Zuzula, ktorého krstné meno si autor tohto článku musel googliť, získal viac ako päť percent. Jediný, koho tento prieskum zaujímal, bol symbolicky denník Pravda.