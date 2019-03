Je čas európskej obnovy (píše Emmanuel Macron)

Ešte nikdy od konca 2. svetovej vojny sme nepotrebovali Európu tak ako dnes.

Občania Európy,

dovoľujem si obrátiť sa priamo na vás, nerobím to však len v mene histórie a hodnôt, ktoré nás spájajú. Robím tak preto, lebo situácia je naliehavá. O niekoľko týždňov sa budú konať európske voľby, ktoré budú rozhodujúce pre budúcnosť nášho kontinentu.

Ešte nikdy od konca 2. svetovej vojny sme nepotrebovali Európu tak ako dnes. Európa zároveň nebola nikdy tak ohrozená ako teraz.

Symbolom toho je brexit. Je symbolom krízy Európy, ktorá nedokázala reagovať na potrebu chrániť ľudí čeliacich veľkým šokom súčasného sveta. Je i symbolom európskej pasce. Pascou však nie je príslušnosť k Európskej únii, sú ňou klamstvo a nezodpovednosť, ktoré ju môžu zničiť.

Kto povedal občanom Spojeného kráľovstva pravdu o ich budúcnosti po brexite? Kto im povedal, že stratia prístup na európsky trh? Kto hovoril o ohrození mieru v Írsku, keď sa obnovia staré hranice?

Nacionalistická zahľadenosť do seba neponúka nič, je to len zamietavý postoj bez riešenia. Do tejto pasce môže padnúť celá Európa: tí, ktorí ťažia z rozhorčenia a nepravdivých informácií, sľubujú všetko a nič.

Proti takýmto manipuláciám, musíme byť neoblomní. Hrdí a prezieraví. A hovoriť predovšetkým o tom, čím Európa je. Európa je historický úspech: zmierila zdevastovaný kontinent vďaka nevídanému projektu mieru, prosperity a slobody. Nikdy na to nezabudnime.

Únia nie je len trh

Tento projekt nás neustále chráni: ktorá krajina obstojí sama proti agresívnym stratégiám veľkých mocností? Kto môže o sebe tvrdiť, že ako zvrchovaný štát dokáže čeliť sám digitálnym gigantom?

“ Nacionalisti sa mýlia, keď tvrdia, že vystúpením z Európy obhajujú našu identitu. „

Ako odoláme krízam finančného kapitalizmu bez eura, ktoré je silou celej Únie?

Európa, to sú tiež tisícky projektov každodenného života, ktoré zmenili tvár nášho kraja: zrenovované gymnázium neďaleko nás, novopostanená cesta, rýchlejší internet.

Tento boj nás zaväzuje každým dňom, pretože Európa, rovnako ako mier, nie sú získané raz a navždy. V mene Francúzska vediem tento boj neúnavne, aby sa Európa posúvala vpred, aby som obhájil jej model. Ukázali sme, že to, čo podaktorí považovali za nedostupné, či už vytvorenie európskej obrany, alebo zabezpečenie sociálnych práv, sa dá dosiahnuť.

Treba však urobiť viac a konať rýchlejšie. Pretože je tu ďalšia pasca: status quo a rezignácia. Občania zaskočení šokujúcimi zmenami sa často pýtajú: "Kde je Európa? Čo Európa robí?" V ich očiach sa stala trhom bez duše. Európa však nie je len trh, je to projekt.

Spája nás civilizácia

Spoločný trh je užitočný, nesmie sa však pritom zabúdať na nutnosť hraníc, ktoré chránia a hodnôt, ktoré zjednocujú. Nacionalisti sa mýlia, keď tvrdia, že vystúpením z Európy obhajujú našu identitu; to, čo nás spája, robí slobodnými a chráni, je európska civilizácia.

Tí, ktorí by najradšej nič nemenili, sa však rovnako mýlia, pretože ignorujú obavy, ktoré sa zmocňujú našich občanov, či pochybnosti, ktoré podkopávajú naše demokracie.

Dospeli sme k rozhodujúcemu momentu pre náš kontinent; k momentu, keď musíme po politickej i kultúrnej stránke kolektívne nanovo zadefinovať formy našej civilizácie vo svete, ktorý sa mení. Je to čas európskej obnovy.

Odolajme teda pokušeniu uzavrieť sa do seba a rozdeľovať. Navrhujem vám, aby sme sa spoločne pustili do tejto obnovy so zreteľom na tri ambície: slobodu, ochranu a pokrok.

