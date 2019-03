Namiesto eurohejterstva potrebuje Európa program

Macronov návrh je zatiaľ najpodrobnejší pozitívny program, ako Európu zlepšiť.

5. mar 2019 o 14:51 Ivan Štefunko, Miroslav Beblavý

Autori sú lídri proeurópskej koalície Progresívneho Slovenska a Spolu - občianskej demokracie

Ako lídri proeurópskej koalície Progresívneho Slovenska a Spolu - občianskej demokracie vítame navrhovaný program pre Európsku úniu, ktorý zverejnil francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Nie preto, že so všetkým súhlasíme – dalo by sa napríklad diskutovať o francúzskej snahe určovať, ktoré podniky majú byť úspešné. Lenže rozdielne názory nie sú to najdôležitejšie, čo o Macronovom pláne má zaznieť.

Podstatné je, či ide o krok vpred. Odpoveď je – rozhodné áno. Macronov návrh je zatiaľ najpodrobnejší pozitívny a konkrétny program, ako Európu zlepšiť. Ako vyriešiť to, čo dnes jej občania cítia – že bez spoločného postupu sa nevieme brániť proti vonkajším nepriateľom ani výzvam, ktoré presahujú možnosti národných štátov.

Vo viacerých oblastiach sa Macronove návrhy zhodujú s tým, čo PS a Spolu chcú v európskych voľbách ponúknuť slovenským občanom.

“ Nepomôže nám európsky Trump, iba skutoční lídri, akými boli Delors a Kohl. „

EÚ potrebuje budovať spoločnú obranu. Mala by pomáhať členským krajinám brániť ich demokracie pred fake news či zasahovaním do volieb zvonka. Len na úrovni Únie dokážeme byť silným partnerom Facebooku, Googlu a iným gigantom. Prinútiť ich nielen platiť dane v krajine, kde tvoria zisk, ale aj vyčistiť online priestor, ktorý sa stáva zdrojom nenávisti a hoaxov.

Proti zneužívaniu zamestnancov

Osobitne chceme zdôrazniť spoločnú tému, kde Slovensko bolo dlho na inej strane barikády ako Francúzsko. Ide o rovnaké sociálne štandardy pre všetkých zamestnancov na tom istom trhu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Slovensko súťažilo aj tým, že naši robotníci, kamionisti či servírky nemuseli na Západe dostávať rovnakú mzdu a ochranu.

Dnes vidíme, že je to veľký problém. Nielen pre zneužívanie našich ľudí v zahraničí. Tie isté nástroje – slabo regulované vysielanie pracovníkov do zahraničia a pracovné agentúry – sú zneužívané aj na Slovensku pri získavaní zahraničných pracovníkov.

Ubližujú našim vlastným ľuďom v snahe o dôstojnú mzdu a slušné pracovné podmienky. Nastal čas, aby sme povedali, že tento typ sociálneho dumpingu Slovensko nepodporuje.

Spolupráca, nie hejt

Populisti, nacionalisti, nepriatelia spoločnej Európy vedia EÚ vyčítať všetko možné, občas aj oprávnene. To najdôležitejšie však nedokážu. Nevedia dať ozajstnú odpoveď čo ďalej.

Nedokážu premeniť príležitosti, ktoré EÚ ponúka, na lepší život pre nás všetkých. Európu ani Slovensko neposunú vpred slogany, populistické videá, silácke reči a nadávanie na Brusel. Nepomôže nám európsky Trump, iba skutoční lídri, akými boli Delors a Kohl.

Chaos, ktorý vyvolal brexit, je ponaučením, že cesta k silnejšiemu Slovensku a lepšej Európe nie je v blúznení eurohejterov, ale v spolupráci. Vo využívaní príležitostí, v novej energii, vo vôli presadzovať zmeny.

A to dokážu len proeurópske sily s jasným programom, ako Úniu využiť na riešenie našich najväčších problémov.