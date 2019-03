Nič horšie ako slušný kandidát sa Smeru stať nemohlo

Šefčovič nemôže dobre stelesniť boj s Kiskovým dedičstvom.

5. mar 2019 o 18:25 Zuzana Kepplová

Za škrípania zubov sa Maroš Šefčovič skúsil napasovať do roly znepokojeného kritika. Ktorý varuje pred tým, aby Čaputová s Kiskom neuniesli spravodlivosť.

Na chvíľu sa tvárme, že Šefčovičov zdvihnutý prst berieme vážne.

Kritika by to bola oprávnená, keby nešlo o vec absolútne hypotetickú, o simuláciu simulácie na druhú. Samotná Čaputová sa takmer zamotala v podmieňovacom spôsobe, aby zodpovedala otázku, či by Kiskovi udelila milosť.

Nehovoriac o tom, že samotný Kiska maľoval čerta na stenu, aby ukázal, že sa ocitol v politickej kampani, ktorá má máločo do činenia so spravodlivosťou. A veľa s vendetou.

Máme tendenciu jeho verzii veriť – opakované návraty NAKA ku Kiskovmu prípadu naznačujú záujem o exemplárne, nie štandardné riešenie daňových hriechov – ale teraz ide o iné. O snahu postaviť Šefčoviča na vlnu antiKiska emócie, o ktorú sa v Smere priebežne starali.

A zacieliť ju proti Čaputovej.