Čo uráža Číža s Jarjabkom (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Poslanec Blaha nie je satirická stránka ani meme, ale člen Národnej rady, a teda človek, ktorý zastupuje dokonca aj tých ľudí, ktorí mu okrem jeho zhruba dvetisíc preferenčných voličov nedali hlas.

Poslanec Blaha nedávno spojil obeť Jána Palacha s Mašínovcami, politických väzňov režimu, ktorý nehanebne obhajuje, nazval "dedkami" a veľkú časť občanov, ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, nazýva v duchu najlepších stalinistických tradícií liberálnymi prascami.

Nehovoriac o tom, že dospelých ľudí, novinárov, ktorým niekto, s kým sa Blahovi kolegovia veľmi dobre poznali, dal zavraždiť Jána Kuciaka, nazýva štencami, detičkami a podobnými slovami.

Opakujem, Blaha nie je satirická stránka, akokoľvek preháňajúca, ale politik, ktorý svojím slovníkom určuje aj normy toho, čo môžeme kedy a komu verejne a beztrestne povedať.

Rok po vražde

V podobnom duchu sa vyjadruje na adresu novinárov napríklad poslanec Fico, ktorého výrok o protislovenských prostitútkach beriem veľmi osobne, pretože pochádzam z novinárskej rodiny, pochádzam a vyrastal som v prostredí, kde sa otázky lojality a kritiky neustále riešili.

Keď to Fico povedal, spomenul som si na svojho otca a predstavil som si, či by mal tento politik odvahu povedať mu do očí, že je akousi prostitútkou, a nehovoríme dnes o mafiánskych eskortoch žijúcich v pararodinnom prostredí.

Do toho prídu poslanci Číž a Jarjabek s návrhom zákona o práve na odpoveď.