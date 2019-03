Zoberte Matovičovi referendum

Politickú prácu majú robiť tí, ktorých za to platíme.

6. mar 2019 o 14:52 Peter Tkačenko

Krivdili by sme Igorovi Matovičovi, keby sme ho obvinili, že to bol on, kto na Slovensku vymyslel zneužívanie referenda na vedenie politickej súťaže.

Stojí na pleciach velikánov ako Vladimír Mečiar ("privatizácia strategických podnikov", predčasné voľby 2000), Robert Fico (predčasné voľby 2004, momentálne straší dôchodkovým stropom) či Richard Sulík (šesť nezmyslov, 2010), predsa však v niečom vyniká.

Vďaka absencii akýchkoľvek formálnych zábran k sebe dokázal pritiahnuť referendovú pozornosť už tretíkrát – bez toho, aby sa unúval získať jediný podpis.

V predchádzajúcich dvoch prípadoch išla téma do stratena (tak ako pri OĽaNO takmer vždy), no vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby je tentoraz riziko vážnejšie.