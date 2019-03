Ruský demarš, demaskácia Pellegriniho a Kimov Trump (Schutzov týždeň)

Udalosť týždňa

Crew Dragon.

Premiéra rakety, ktorou sa raz povezie posádka k Marsu, nielenže končí s monopolom Ruska na obsluhu ISS. Podstatnejšia je 50 rokov po pristátí na Mesiaci zreteľne sa črtajúca silueta novej éry dobýjania vesmíru.

Debata, že Mars do šiestich rokov je len mokrý sen, by mala pamätať na vetu „let na Mesiac umožní dať dohromady a pomerať to najlepšie z našich schopností a túžob“, ktorej sa v roku 1962 tiež vysmievali. Vyslovil ju Kennedy.

Udalosť SR

Rusi proti Ondrejcsákovi.

Význam diplomatickej nóty, ktorá sa MZV pýta, či názory štátneho tajomníka obrany sú „oficiálna slovenská pozícia“, je bod prechodu od „tichého“ vplyvového pôsobenia na Slovensku do otvorenej fázy zápasu o duše a mysle Slovákov.

Hybridná vojna ako lusk, čomu chudák Lajčák nerozumie, keďže popri decentnej kritike veľvyslanectva jeho odpoveď znie, že Ondrejcsákov text slovenská pozícia „nie je“. A to je škandál rovný ruskému demaršu, keďže všetko sú do bodky pozície EÚ a NATO.

Udalosť SR II

Vojna inštitúcií.

Alebo premiér proti prezidentovi, v tej najohavnejšej podobe, ktorá demaskuje Pellegriniho od päty po hlavu ako nikdy nejestvujúcu „slušnejšiu tvár Smeru“.