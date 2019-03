Správne odpovede na správne otázky

Ad: Musíme sa pýtať, ako financovať dôchodkový systém

10. mar 2019 o 10:25 Ivan Šramko

Autor je predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

V ostatnom roku Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila analýzu dôsledkov návrhu na zavedenie stropu dôchodkového veku. Zaznamenali sme mnoho pozitívnych ohlasov, ale objavujú sa aj reakcie, z ktorých je jasné, že ich autori nepochopili úlohu Rady a nesprávne interpretujú naše závery.

V týchto reakciách najčastejšie odznievalo, že stanoviská Rady sú jednostranné, používame statický model, berú sa do úvahy len finančné dôsledky na verejné financie, ktoré vychádzajú z neistých dlhodobých scenárov.

Inými slovami, neberú do úvahy sociálnu a zdravotnú situáciu občanov a možné zmeny v ekonomickom vývoji, demografii alebo legislatíve.

Hlavným poslaním Rady, ktoré stanovuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, je vyhodnocovať dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky.

Dlhodobú udržateľnosť môžeme zjednodušene definovať ako udržiavanie primeraných ekonomických, sociálnych a environmentálnych podmienok v dlhodobom horizonte tak, aby životná úroveň ďalších generácií nebola ohrozená dopadmi opatrení prijímaných v súčasnosti.

Demografia nepustí

Aby sme dokázali vyhodnotiť vplyv na verejné financie a občanov Slovenska, je nevyhnutné poznať, aké finančné dôsledky má strop dôchodkového veku.

Rada na tento účel zostavuje základný scenár (podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti), ktorý ukazuje, čo by sa stalo so saldom a dlhom rozpočtu verejnej správy v dlhodobom horizonte (v tomto prípade aj viac ako 50 rokov), ak by bol v parlamentne schválený strop dôchodkového veku.