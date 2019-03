V parlamente striehne pasca lacného populizmu

Nech SNS povie, kde zoberie zhruba 1,3 miliardy eur.

10. mar 2019 o 12:27 Eduard Žitňanský

Dverami môže tresnúť vietor alebo hlúposť. Kým vietor je v tom nevinne, autori hlúpostí by sa zodpovedať mali. Ak sú to politici, tak o to viac. Napokon vo voľbách sa to deje pravidelne, hoci niekedy na to treba mať trpezlivosť.

Problém nastáva, keď voličovi nasypú viac populizmu, ako je schopný odlíšiť od rozumných nápadov.

Hra so sadzbami z príjmu či dane z pridanej hodnoty bola a je na Slovensku populárna pred skoro všetkými parlamentnými voľbami. Kampaň pred budúcoročnými sa už začala. Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) predložili návrhy, o ktorých by mal parlament rozhodnúť hneď, už na marcovej schôdzi.

Ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 percent, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 percent, zníženie DPH pre printové médiá na 10 percent.

Predsedu SNS Andreja Danka už nebaví vysedávať na koaličných radách. Byť súčasťou koalície ho ešte neomrzelo. Ale aj to môže byť zajtra inak.