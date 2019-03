Dajte nám zelenú

Chceme, aby ste o Íroch viac počuli.

13. mar 2019 o 12:49 Hilda Ó Riain

Autorka je veľvyslankyňa Írska na Slovensku

Írsko znamená pre každého niečo iné. Mne, írskej veľvyslankyni na Slovensku, je cťou reprezentovať tu moju krajinu.

Deň sv. Patrika, írsky národný sviatok, oslavujeme 17. marca. Na Slovensku pri tejto príležitosti osvietia na zeleno niekoľko dominánt.

Spolu s primátorom Nitry pánom Hattasom rozsvietime aj Divadlo Andreja Bagara a Chrenovský most. V nedeľu 17. 3. bude v nákupnom stredisku Eurovea rodinné popoludnie.

V poslednom čase sa Írsko intenzívne spomína v súvislosti s brexitom. Veľmi si vážim solidaritu slovenskej vlády a Slovákov, ktorú Írsku prejavili počas vyjednávaní. V momente, kedy píšem tieto riadky, je výsledok nejasný. Ale Írsko aj EÚ chcú do budúcna jednoznačne zachovať čo najužšiu možnú spoluprácu so Spojeným kráľovstvom.

Budete o nás viac počuť

V roku 2018 spustila írska vláda najambicióznejší medzinárodný plán od svojho vzniku a nazvala ho Global Ireland 2025. Tento program má za cieľ do roku 2025 zdvojnásobiť vplyv Írska vo svete, a to v troch oblastiach: obchod, bilaterálne a multilaterálne partnerstvá a celkový vplyv.

“ V roku 1973 sme do Británie vyvážali viac než polovicu našich produktov. Dnes je to iba 11 percent. „

Do roku 2025 otvoríme 26 nových veľvyslanectiev a konzulátov a posilníme tak už existujúcu sieť 80 zastúpení. Bude sa to týkať aj veľvyslanectva na Slovensku, čo nám umožní prehĺbiť vzťahy.

S kolegami z írskych agentúr úzko spolupracujem na pretavení írskych záujmov do slovenskej reality. V júni spustíme slovensko-írsky biznis adresár mapujúci prítomnosť írskych firiem.

Zároveň usporiadame viacero kultúrnych podujatí. A denné priame lety z Bratislavy sú pre Slovákov skvelou príležitosťou objavovať Írsko.

Kľúčovou súčasťou a dôkazom dôrazu kladeného v Írsku na mier, humanitárne aktivity, rovnosť a spravodlivosť je v rámci Global Ireland 2025 naša kampaň za miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.

Vláda vo februári predstavila novú politiku medzinárodného rozvoja s názvom Lepší svet. Jej cieľom je poskytnúť rámec na dosiahnutie cieľa v objeme poskytnutnej zahraničnej pomoci vo výške 0,7 percenta HDP do roku 2030.

Takisto posilníme naše aktivity v EÚ a pre brexit ešte intenzívnejšie vnímame hodnotu nášho členstva v Únii.

Ako sa máme dnes

ĺrska ekonomika je silná a rastie. V roku 2019 očakávame, rovnako ako aj Slovensko rast vo výške 4,1 percenta, čo predstavuje druhé najvyššie číslo v EÚ.

Bez ohľadu na výsledok brexitových vyjednávaní prinesie odchod Veľkej Británie viaceré ekonomické výzvy a írska vláda pracuje na tom, aby bolo Írsko na brexit pripravené.

V roku 1973 sme do Veľkej Británie vyvážali viac než polovicu našich produktov. Dnes je to iba 11 percent a rastie náš export do krajín EÚ.

Írsko je dnes nesmierne rôznorodé. Každý šiesty obyvateľ sa narodil v zahraničí a máme tretiu najmedzinárodnejšiu pracovnú silu v Európe. V globálnom rebríčku akceptovania migrantov Migrant Acceptance Index sa Írsko umiestnilo na 11. priečke a v rámci Európy dokonca na druhom mieste.

Írsko je na popredných priečkach Better Life Index organizácie OECD a v rebríčku najpriateľskejších miest na svete Condé Nast sa Írsko môže popýšiť tretím miestom.

Aj nedávne referendá poukazujú na zmeny v írskej spoločnosti, najmä v otázkach prerušenia tehotenstva a manželstiev osôb rovnakého pohlavia.

I keď sme malou krajinou v Atlantickom oceáne a s podobne veľkou populáciou ako Slovensko, historicky sme sa dostali ďaleko. Íri na európsky kontinent smerovali od stredoveku a výstavy, ktoré som nedávno priniesla do Nitry a Bratislavy, poukazujú na rolu, ktorú Íri zohrali v habsburskej armáde.

Misionári odchádzali z Írska do celého sveta a v 19. a 20. storočí prišla do Veľkej Británie a USA vlna írskych emigrantov vrátane mojich starých rodičov.

Dnes naopak vítame ľudí, ktorí prichádzajú do našej krajiny. Patrí sem aj 20-tisíc slovenských občanov, ktorí v Írsku žijú.

Sme skutočne globálnym Írskom.