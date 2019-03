Brexit – Trump – Harabin. Dúfam, že sa (znovu) mýlim (píše Ivan Mikloš)

Fico likviduje aj teoretickú možnosť Šefčovičovej výhry.

11. mar 2019 o 11:40 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

Tak už je to takmer tu, v sobotu ideme voliť. Priznám sa, že nie som dobrý prognostik a niektorým veciam nerozumiem. Najskôr k prognózovaniu.

Hoci som to kedysi vyštudoval, predpokladal som, že brexit neprejde a že Trump nebude zvolený za prezidenta. Mýlil som sa, istou útechou mi môže byť, že rovnako ako väčšina na túto oblasť omnoho kvalifikovanejších expertov.

Dúfam, že sa budem znovu mýliť, ale v posledných dňoch ma prenasleduje čím ďalej silnejší pocit, že nakoniec môže v prezidentských voľbách uspieť Štefan Harabin.

Vo Ficovom zveráku

Súvisí to s tým, čomu nerozumiem. Nerozumiem, prečo kandiduje Šefčovič, ale keď už kandiduje, tak vôbec nerozumiem, prečo robí takú kampaň, akú robí.

Maroš Šefčovič je inteligentný človek a veľmi schopný a aj v zahraničí uznávaný eurokomisár, ale nenapadá mi iné vysvetlenie jeho kandidatúry ako to, že on chce byť znovu eurokomisárom a ten, kto o tom bude rozhodovať, chce ísť do Košíc.