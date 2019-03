Na čo by sme lepšie minuli brexitovú energiu? Na čokoľvek

Na čokoľvek. Brexit nemohol byť jednoduchý, poučme sa z neho.

11. mar 2019 o 17:57 Matúš Krčmárik

Pre nikoho to nie je príjemné, nikomu sa do toho nechce, ale nikto si nezoberie na zodpovednosť kolaps rokovaní. Lebo ten kolaps by bol až príliš kolosálny.

Brexit a rokovania o jeho podobe je udalosť, o ktorej sa bude učiť na hodinách diplomacie ešte dlho.

A stojí za to poriadneho ho analyzovať, lebo na ňom vidíme, k čomu môžu viesť populistické rozhodnutia, nepochopenie fungovania druhej strany a predstava, že niekto objavil zázračné a jednoduché riešenie komplexného problému.

Výsledkom je fakt, že podnikatelia nevedia, či ich tovar o tri týždne hladko prejde colnými kontrolami, ako bude vyzerať cestovanie či mnoho iných vecí, ktorým sme sa už v Európe otvorených hraníc odnaučili venovať pozornosť.

Náznak dohody Jeana-Clauda Junckera s Theresou Mayovou síce dáva nejakú nádej, no tá sa môže veľmi rýchlo rozpadnúť.