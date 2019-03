Diabol je v detailoch aj pri prezidentských voľbách

Arcibiskup Orosch na pokušenie štátnych peňazí zabudol.

12. mar 2019 o 9:39 Ondrej Prostredník

Autor je evanjelický teológ a v eurovoľbách kandiduje za Progresívne Slovensko a Spolu

Arcibiskup Orosch využil svoje ústavné právo. V nedeľu sa na omši vyjadril k prezidentským kandidátom a kandidátkam.

Komunikačný kanál to bol dosť neštandardný. Čakali by sme skôr tlačovú správu. To by bolo také občianske a celkom primerané.

On však svoj postoj oznámil ako súčasť výkonu ústavného práva prejavovať svoju vieru verejne a bohoslužbou. Súčasťou bohoslužby totiž je aj vlastná úvaha kňaza známa ako homília alebo kázeň.

Ústava hovorí, že podmienky výkonu tohto práva možno obmedziť len zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.