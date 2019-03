Máme radi lietadielka. Kde však budú pristávať?

Po odmietnutí americkej ponuky bude musieť náklady na úpravu zaplatiť štát.

12. mar 2019 o 11:23 Eduard Žitňanský

Ministerstvo obrany definitívne odmietlo ponuku Spojených štátov. Chceli dať zhruba 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu letísk v Kuchyni a Sliači.

Vec má najmä politický rozmer, podľa ministerstva hrozí strata suverenity.

Prečítajte si tiež: Ministersvo zahraničia: Gajdošovo rozhodnutie ukončiť rokovania s USA je zarážajúce

Pozoruhodné je, že len nedávno sa vojaci rozhodli, že chcú americké stíhačky F16. Uprednostnili ich pred švédskymi Gripenmi.

Asi to nebudú až také zlé lietadlá, keď ich používajú v českej a maďarskej armáde. Civili sa divili, odborníci nakupovali.

Rozhodnutiu predchádzala hlboká analýza, ktorá napokon rozhodla v prospech Američanov. F16 sú legendou, prešli skúškou ohňom a navyše sú pekné. Také pekné, že by sa pre ne rozhodol aj laik.

Chlapci majú radi lietadielka. Mnohým to ostane a nie sú to žiadni adolescenti. Mnohí sa dostali až do parlamentu alebo do vlády.

Podľahli argumentácii o strate suverenity a zabudli, že sme členským štátom euroatlantického združenia NATO a EÚ.